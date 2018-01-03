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    «Арсенал» сыграет с «Челси» в лондонском дерби

    В среду, 3 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги, который можно отнести к одному из центральных. В Лондоне будут встречаться «Арсенал» и «Челси».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Челси». Начало в 22:45, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2018 21:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 3 января 2018, 22:46

      Очень охота на Эмирейтс.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 3 января 2018, 22:19

      ЖДУ ОГНЯ

      0
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