«Арсенал» сыграет с «Челси» в лондонском дерби

В среду, 3 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги, который можно отнести к одному из центральных. В Лондоне будут встречаться «Арсенал» и «Челси».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Челси». Начало в 22:45, не пропустите!

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