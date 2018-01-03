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    Халк хочет принести первый титул «Шанхай СИПГ»

    Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк рассчитывает в новом году выиграть первый титул для клуба в своей 12-летней истории.

    «Я играю здесь уже полтора года и отчаянно хочу выиграть чемпионат Китая. Надеюсь, мы сможем это сделать в новом сезоне. Готов приложить для этого все свои усилия.

    Витор Перейра? Нашего нового тренера я знаю очень хорошо. Это очень честолюбивый специалист. Он каждый день направляет нас на правильный путь. Надеюсь, под его руководством наши результаты пойдут вверх.

    Сейчас в команде складывается отличная атмосфера, что всегда приятно в начале года», – цитирует Халка Sport.es.

    В прошлом сезоне «Шанхай СИПГ» завершил Суперлигу на второй строчке, стал финалистом кубка Китая и вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2018 06:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 января 2018, 09:22

      Не зря нового тренера пригласили . Видимо задачи стоят самые амбициозные ! Удачи !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 3 января 2018, 08:14

      Везде команде чуть-чуть не хватает.

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