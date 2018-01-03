Халк хочет принести первый титул «Шанхай СИПГ»

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк рассчитывает в новом году выиграть первый титул для клуба в своей 12-летней истории.

«Я играю здесь уже полтора года и отчаянно хочу выиграть чемпионат Китая. Надеюсь, мы сможем это сделать в новом сезоне. Готов приложить для этого все свои усилия.

Витор Перейра? Нашего нового тренера я знаю очень хорошо. Это очень честолюбивый специалист. Он каждый день направляет нас на правильный путь. Надеюсь, под его руководством наши результаты пойдут вверх.

Сейчас в команде складывается отличная атмосфера, что всегда приятно в начале года», – цитирует Халка Sport.es.

В прошлом сезоне «Шанхай СИПГ» завершил Суперлигу на второй строчке, стал финалистом кубка Китая и вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов.