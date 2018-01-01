Агент: «Вериссимо был бы рад перейти в такой большой клуб, как «Спартак»

...Сёма, а ви знаете, что наш СпаРтак таки решил объёдинамиться ?
- Что, пеРестал торговать и начал пРиглашать игРоков из нашей коРенной глубинки?..
Агент защитника бразильского «Сантоса» Лукаса Вериссимо Тиаго Тавейра подтвердил интерес к своему клиенту со стороны московского «Спартака». Сам игрок заинтересован в переходе в стан красно-белых.
– Трансфер Вериссимо в «Спартак» возможен. Но я не уверен в том, что он точно состоится. Вериссимо интересуются и другие европейские клубы, но официальных предложений пока не поступало ни от кого.
– Каковы шансы «Спартака»?
– Не могу сказать. «Спартак» – это большой клуб, и Вериссимо был бы счастлив играть там.