Агент: «Вериссимо был бы рад перейти в такой большой клуб, как «Спартак»

Агент защитника бразильского «Сантоса» Лукаса Вериссимо Тиаго Тавейра подтвердил интерес к своему клиенту со стороны московского «Спартака». Сам игрок заинтересован в переходе в стан красно-белых.

– Трансфер Вериссимо в «Спартак» возможен. Но я не уверен в том, что он точно состоится. Вериссимо интересуются и другие европейские клубы, но официальных предложений пока не поступало ни от кого.

– Каковы шансы «Спартака»?

– Не могу сказать. «Спартак» – это большой клуб, и Вериссимо был бы счастлив играть там.