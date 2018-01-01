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  • Агент: «Вериссимо был бы рад перейти в такой большой клуб, как «Спартак»

Агент: «Вериссимо был бы рад перейти в такой большой клуб, как «Спартак»

1 января 2018, 22:12
21

Агент защитника бразильского «Сантоса» Лукаса Вериссимо Тиаго Тавейра подтвердил интерес к своему клиенту со стороны московского «Спартака». Сам игрок заинтересован в переходе в стан красно-белых.

– Трансфер Вериссимо в «Спартак» возможен. Но я не уверен в том, что он точно состоится. Вериссимо интересуются и другие европейские клубы, но официальных предложений пока не поступало ни от кого.

– Каковы шансы «Спартака»?

– Не могу сказать. «Спартак» – это большой клуб, и Вериссимо был бы счастлив играть там.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Сантос Спартак
Комментарии (21)
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DOCTOR PENALTY
1514834232
Правильно мыслит!
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Сильвербой
1514835199
Я не знаю перейдет ли этот, но то что нужно усиление это однозначно!
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insider_retro
1514835214
Складывается такое впечатление, что южноамериканцы в футбол играют только для того, что бы засветиться и уехать на заработки в Еуропу... А поэтому всё выглядит как чётко налаженный механизм - привлечение в сборную, получение какого-то титула по итогам сезона, т.е. всё то, что поможет накрутить цену... Агент ещё во всю мутит... Поэтому потом на выходе и случаются "неугадайки"... Не хотелось бы, что бы в наши клубы ехали всякие раскрученные прохиндеи, от которых нет толка и которых потом хрен кому продашь...
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dendiesel
1514846775
В Бразилии нет хороших защитников.....это всего лишь погоня за баблом!!!
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+50/-50
1514857719
Деньги, вот и всё. И засветиться в Европе. А Спартак это будет или, скажем Стяуа, не большой разницы.
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Диктор
1514870482
Как же надоела ваша тягомотина-был бы рад,возможно перейдет и так далее.Большая просьба к руководству Спартака-давайте прессе инфу когда известно уже на 100 %
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OfaZavr
1514881948
ну теперь понятно откуда ноги растут, как всегда агент старается устроить куда получше а в Спартаке наверно и не слыхали о таком.
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Великий ЦСКА Москва
1514904861
Большой клуб - аж 0:7 влезает!
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Serjoga
1514911989
Аж так интересуются, что предложений нет! Может и Спартаку он тогда не нужен?
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Par Mezan
1514928861
...Сёма, а ви знаете, что наш СпаРтак таки решил объёдинамиться ? - Что, пеРестал торговать и начал пРиглашать игРоков из нашей коРенной глубинки?..
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