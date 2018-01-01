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    Агент: «Вериссимо был бы рад перейти в такой большой клуб, как «Спартак»

    Агент защитника бразильского «Сантоса» Лукаса Вериссимо Тиаго Тавейра подтвердил интерес к своему клиенту со стороны московского «Спартака». Сам игрок заинтересован в переходе в стан красно-белых.

    – Трансфер Вериссимо в «Спартак» возможен. Но я не уверен в том, что он точно состоится. Вериссимо интересуются и другие европейские клубы, но официальных предложений пока не поступало ни от кого.

    – Каковы шансы «Спартака»?

    – Не могу сказать. «Спартак» – это большой клуб, и Вериссимо был бы счастлив играть там.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.01.2018 22:12
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 3 января 2018, 00:34

      ...Сёма, а ви знаете, что наш СпаРтак таки решил объёдинамиться ?
      - Что, пеРестал торговать и начал пРиглашать игРоков из нашей коРенной глубинки?..

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 января 2018, 19:53

      Аж так интересуются, что предложений нет! Может и Спартаку он тогда не нужен?

      0
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 2 января 2018, 17:54

      Большой клуб - аж 0:7 влезает!

      0
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      Рейтинг: +20827

      derrik2000 > Великий ЦСКА Москва 2 января 2018, 18:46

      И Реал в в начале 90-х "какому-то там" Спартаку на "Сантьяго Бернабеу" влетал 1-3 при полном доминировании почти весь матч командой Спартак! Так что всё бывает...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 января 2018, 11:32

      ну теперь понятно откуда ноги растут, как всегда агент старается устроить куда получше а в Спартаке наверно и не слыхали о таком.

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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 2 января 2018, 10:37

      gjcvjnhbv!

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 2 января 2018, 10:01

      А не лучше брать защитника Европейца, они и в обороне построже играют! Бразильца брать как кота в мешке, а вдруг к мамке домой попросится!

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 2 января 2018, 09:51

      Хоть к чёрту на рога, лишь бы стартануть на заработки в Европу. А для трамплина и Спартак подойдёт.

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 2 января 2018, 09:47

      защитник бразилец -это не то

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 января 2018, 09:43

      Ниочем

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 января 2018, 08:21

      Как же надоела ваша тягомотина-был бы рад,возможно перейдет и так далее.Большая просьба к руководству Спартака-давайте прессе инфу когда известно уже на 100 %

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