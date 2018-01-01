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    Фергюсон сомневается, что рекорд Венгера будет побит

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил своего коллегу из «Арсенала» Арсена Венгера с установлением рекорда по количеству проведенных матчей в Премьер-лиге.

    «Мои аплодисменты Арсену, который превзошел мой рекорд по количеству матчей в Премьер-лиге. Считаю, что это фантастическое достижение.

    Сомневаюсь, что его рекорд, каким бы он ни был, когда-либо будет побит. Поздравляю его с действительно выдающейся карьерой», – заявил Фергюсон.

    Напомним, что «Арсенал» сыграл 31 декабря с «Вест Бромвичем» со счетом 1:1. Эта игра стала для Венгера 811-й. Такой результат позволил превзойти достижение шотландского специалиста, руководившего «МЮ» с момента организации Премьер-лиги в 1992 году до конца сезона-2012/13.

    Источник: ESPN

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    01.01.2018 14:44
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 1 января 2018, 17:39

      И с эти не поспоришь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 января 2018, 17:36

      после ухода из арсенала французов не очень то у него получается, постоянные сливы в концовке чемпионата, а теперь и со старта не важно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 1 января 2018, 17:08

      Очень печально, что Венгер и близко не подошел к Фергюсону по титулам хотя бы в АПЛ, а к концу карьеры так и вовсе Арсенал превратился в ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 1 января 2018, 16:43

      Теперь Венгер со спокойной совестью может уйти на отдых . Рекорд всех времен и народов - у него !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 1 января 2018, 16:35

      Монстры)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      isco2307 1 января 2018, 15:38

      1-1 рахунок а не 0-0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 1 января 2018, 14:52

      Молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 1 января 2018, 14:48

      Два динозавра .....

      1
      Ответить
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