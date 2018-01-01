Фергюсон сомневается, что рекорд Венгера будет побит

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил своего коллегу из «Арсенала» Арсена Венгера с установлением рекорда по количеству проведенных матчей в Премьер-лиге.

«Мои аплодисменты Арсену, который превзошел мой рекорд по количеству матчей в Премьер-лиге. Считаю, что это фантастическое достижение.

Сомневаюсь, что его рекорд, каким бы он ни был, когда-либо будет побит. Поздравляю его с действительно выдающейся карьерой», – заявил Фергюсон.

Напомним, что «Арсенал» сыграл 31 декабря с «Вест Бромвичем» со счетом 1:1. Эта игра стала для Венгера 811-й. Такой результат позволил превзойти достижение шотландского специалиста, руководившего «МЮ» с момента организации Премьер-лиги в 1992 году до конца сезона-2012/13.