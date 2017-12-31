Ходжсон — о матче с «Манчестер Сити»: «Когда не реализовываешь пенальти в концовке матча, это очень расстраивает»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон поделился эмоциями после матча 21-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:0).

«Я очень горд тем, как мы играли. Мы знаем, как играть против команд уровня «Манчестер Сити». У нас была хорошая дисциплина, и мы пытались извлечь максимум из наших атак, и у нас возникали опасные моменты.

Это очень ценное очко. Если бы до игры мы знали, что получим его, мы бы прыгали от радости. Но когда ты зарабатываешь пенальти в концовке матча и не реализовываешь его, это очень расстраивает.

Игра стоила двух игроков и нам, и соперникам. Обе команды заплатили высокую цену за одно очко. Непросто будет показать такой же по зрелищности матч», — сказал Ходжсон.

«Кристал Пэлас» набрал 19 очков. Клуб занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.