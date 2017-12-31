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  • Гацкан поздравил болельщиков с Новым годом в стиле президента России

Гацкан поздравил болельщиков с Новым годом в стиле президента России

31 декабря 2017, 15:54
6

Капитан «Ростова» Александр Гацкан поздравил болельщиков с Новым годом в стиле президента РФ.

«Дорогие наши болельщики! 2017 год получился для нашей команды ярким на события и эмоции. В какой-то степени он был непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас и болельщиков и открыли возможности для светлого будущего «Ростова». В 2017 году мы сыграли 39 матчах, и в каждом из них мы чувствовали, что вы рядом с нами.

Даже в далеких Манчестере и Хабаровске ребята слышали ваши слова поддержки, которые помогли нам в сложных моментах.

Я горд, что являюсь капитаном «Ростова», и от лица всех игроков хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть сбудутся все ваши мечты, а в 2018 году нас всех ждут только победы. Болейте за нашу команду. Мы — «Ростов». С Новым годом!» — сказал Гацкан.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Гацкан Александр
Комментарии (6)
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Сильвербой
1514725348
Мужик!!!
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Diesel133
1514725837
Идея хорошая, но такое ощущение, будто Саша по суфлеру читает.
Ответить
x-x-x-x-x
1514726154
с трудом прочел ну ладно
Ответить
bol161r
1514732609
Ростову удачи. Всех с наступающим Новым годом!
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77SAM
1514735742
И Вам УДАЧ ! И в игре и по жизни ! ! !
Ответить
Таганский
1514767589
Прикольно, конечно.. Но, если бы все это было сказано своими словами, Санек, а не прочитано, то было бы просто КРУТО, а не прикольно.. А вообщем-то, конечно, всех с Новым Годом!!
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