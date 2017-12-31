Гацкан поздравил болельщиков с Новым годом в стиле президента России

Капитан «Ростова» Александр Гацкан поздравил болельщиков с Новым годом в стиле президента РФ.

«Дорогие наши болельщики! 2017 год получился для нашей команды ярким на события и эмоции. В какой-то степени он был непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас и болельщиков и открыли возможности для светлого будущего «Ростова». В 2017 году мы сыграли 39 матчах, и в каждом из них мы чувствовали, что вы рядом с нами.

Даже в далеких Манчестере и Хабаровске ребята слышали ваши слова поддержки, которые помогли нам в сложных моментах.

Я горд, что являюсь капитаном «Ростова», и от лица всех игроков хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть сбудутся все ваши мечты, а в 2018 году нас всех ждут только победы. Болейте за нашу команду. Мы — «Ростов». С Новым годом!» — сказал Гацкан.