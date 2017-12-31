Моуринью: «В матче с «Саутгемптоном» нужно было назначить пенальти» 

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал эпизод матча 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона», когда мяч на 33-й минуте матча попал в руку предплечье защитнику «Саутгемптона» Майе Ешиду. Арбитр не стал назначать пенальти.

«Я видел эпизод с бровки. Оттуда мне показалось, что пенальти был. Но с 50 метров я допускаю, что ошибся.

Я знаю своих футболистов, поэтому когда я вижу истерику Маты в штрафной, у меня не остается сомнений в нарушении. После просмотра видеоповтора я убедился в этом. То же самое было с Рэшфордом в матче против «Лестера» и с Эррерой против «Манчестер Сити».

Я сказал судье, что ему не повезло. Я сказал это трем судьям — Оливеру (судил матч против «Сити» — прим. ред.), Моссу (судил матч против «Лестера» — прим. ред.) и Паусону (судил матч против «Сатугемптона» — прим. ред.) — что им не повезло. Это хорошие арбитры, но они принимали решения, которые вредили нам», — сказал Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице