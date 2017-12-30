Гришин: «По дороге домой в Белгороде на меня напали трое с битами. Потом больница, трепанация черепа, два дня в коме»

Старший тренер юношеской сборной России (игроки до 17 лет) Александр Гришин поделился воспоминаниями, как в период выступлений за белгородский «Салют-Энергию» в 2003 году оказался на больничной койке после нападения гопников.

«Шрам на лбу – бандитская пуля (улыбается). Раньше были разные гоп-стопные ситуации. Я шел домой в Белгороде, и три человека с битами меня подняли в воздух, хотели отнять телефон и деньги. Я не сдался, но попал в больницу. А там трепанация черепа, два дня в коме. По большому счету они мне дали понять, что не надо ходить пешком вечером на улице. Или езжай на машине, что я сейчас и делаю, или сиди дома.

А в 90-е годы было такое – даже детям и девчонкам доставалось. Я когда в больничке очнулся, там один этаж мужчин был с такими травмами и два этажа девчонок. Я у врачей спросил, а они мне рассказали, что девчонок больше бьют, потому что у них украшения золотые: сережки прямо вырывали, девчонки все с порванными ушами были. А у меня получилось так, что я с ними хорошо побился, вышел на дорогу, и меня таксист забрал, довeз до больницы. Так бы убили, конечно.

Это и правда очень ужасно. Я потом год еще ходил и оборачивался, даже днем. Девушка или женщина сзади идут, а я их пропускаю – вот такое психологическое давление. Все думали, что я вежливый, а я, на самом деле, боялся, чтобы меня еще раз не хлопнули (смеется)», – сказал Гришин.