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  • Команда Дзюбы и Слуцкого «Жиганчики» стала второй в интеллектуальной игре «Без дураков»

Команда Дзюбы и Слуцкого «Жиганчики» стала второй в интеллектуальной игре «Без дураков»

30 декабря 2017, 12:58
7

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий вместе с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой приняли участие в интеллектуальной игре под названием «Без дураков». Команда «Жиганчики», в состав которой входили игрок и тренер, заняла второе место.

В общем зачете зимнего сезона-2017/2018 «Жиганчики» идут на 11-м месте из 35-ти. Лучшим 12-ти команд предстоит участие в финальной части турнира.

Игра «Без дураков» проводится в Москве каждую неделю по средам и четвергам в кафе «СТАКАН».

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Публикация от text (@artem.dzyuba)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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Diesel133
1514628091
ну ох*еть
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Юрэс
1514629441
Если они такие умные, то нафига в футбол пошли?? Ха
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DOCTOR PENALTY
1514629992
Плохому танцору всегда что-то мешает. Слуцкому и Дзюбе это явно футбол.
Ответить
С@НЁК.
1514630526
жиган лимон.
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acer2003
1514630608
И у команды и у кафе,названия очень "вдохновенные" ))
Ответить
84aivengo
1514631390
даже смеяться не хочу..... отметились под новый год,профессионалы .... у дзюбы нос не один раз сломан..... видно,футболом интересуется
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OfaZavr
1514647159
Дзюба точно не вписывается в команду с таким названием))
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