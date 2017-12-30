Команда Дзюбы и Слуцкого «Жиганчики» стала второй в интеллектуальной игре «Без дураков»

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий вместе с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой приняли участие в интеллектуальной игре под названием «Без дураков». Команда «Жиганчики», в состав которой входили игрок и тренер, заняла второе место.

В общем зачете зимнего сезона-2017/2018 «Жиганчики» идут на 11-м месте из 35-ти. Лучшим 12-ти команд предстоит участие в финальной части турнира.

Игра «Без дураков» проводится в Москве каждую неделю по средам и четвергам в кафе «СТАКАН».