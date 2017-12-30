Конте: «Куртуа – один из лучших вратарей в мире. Надеюсь, он останется в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил надежду, что голкипер Тибо Куртуа не покинет лондонскую команду в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 25-летний бельгиец хочет перейти в «Реал».

«У Тибо контракт с «Челси» на следующий сезон. Мы говорим об одном из лучших вратарей в мире. Мы с моим тренерским штабом гордимся тем, что он с нами. Мы надеемся, что сохраним всех игроков на следующий сезон.

Если вы спросите меня, надеюсь ли я, что Тибо останется, конечно, я надеюсь, ведь мы говорим о потрясающем вратаре и очень хорошем парне, и я рад работать с ним. Я доволен его отдачей, поведением и отношениями с вратарями и тренерами вратарей», – сказал Конте.