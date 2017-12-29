ФИФА не запрашивала у Родченкова информацию о допинговой ситуации в российском футболе

Адвокат Джим Уолден, ведущий дела информатора ВАДА Григория Родченкова, заявил, что ФИФА не обращалась к его клиенту насчет ситуации с допингом в российском футболе.

Ранее сообщалось, что Родченков согласился предоставить ФИФА данные о допинге в России.

«Родченков обладает информацией о том, что государственная система допинга защищала российских футболистов. Но на данный момент ни что не указывает на то, что ФИФА хотела бы находиться со мной на связи или получить информацию от доктора Родченкова», – приводит слова Уолдена АР.