«Зенит» – о бракосочетании Паредеса: «Совет да любовь»

Официальный аккаунт «Зенита» опубликовал запись, посвященную бракосочетанию полузащитника Леандро Паредеса.

Супругой 23-летнего хавбека стала 25-летняя аргентинка Камила Галанте. По информации ряда СМИ, девушка является матерью двух детей Паредеса.

Паредес пополнил состав петербургского клуба в июле, перейдя из «Ромы» за 23 миллиона евро. В 27-ми матчах всех турниров он забил пять голов и отдал шесть результативных передач.