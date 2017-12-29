Роналду мог оказаться в «Ювентусе», а не в «МЮ»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду мог оказаться в составе «Ювентуса» в 17 лет, но предпочел перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Когда мне было 17 лет, я только начинал играть за «Спортинг», мной интересовались многие клубы. Мой агент Жорже Мендеш всегда был для меня крайне важен и всегда давал мне правильный совет. Тогда мной интересовался «Ювентус», я был очень рад этому, ведь этой великий клуб.

Но тогда у меня были и другие предложения. Например, от «Реала», «Манчестер Юнайтед» и других клубов.

Лучшее предложение сделал «МЮ», и моя мечта сыграть в АПЛ осуществилась. Тогда я мечтал играть в Англии, а не в Италии, и «МЮ» предоставил мне такую возможность. Фергюсон и Мендеш очень помогли мне», – рассказал Роналду.