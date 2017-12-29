Колосков: «Аргентинцы из «Зенита» вроде бы все и все умеют, а ничего не получается»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал основную причину неудач «Зенита» в осенней части чемпионата России. Он связывает это с большим количеством иностранных игроков в составе.

После 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги со «Спартаком», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

– Если подвести итоги осенней части чемпионата России, какое впечатление она оставила?

– Хорошее. Мне понравилось то, что нет проходных матчей, что средний уровень не снизился, а наоборот поднялся. Прежде всего, по качеству футбола, по конкурентоспособности, технической оснащенности футболистов. С удовольствием смотришь игры «Урала», «Уфы», «Ахмата»... Даже некоторые игры «СКА-Хабаровска» мне понравились.

– Не удивило ли то, как забуксовал «Зенит»?

– Конечно, удивило. Могу назвать причину, почему это произошло. Напрашивается аналогия с московским «Динамо», когда там появилось большое количество португальских игроков. Вроде бы все и все умеют, нет сомнений в уровне мастерства, а ничего не получается. Здесь очевидны вопросы адаптации.

Представьте себе: аргентинцы, которые воспитывались в одних условиях в течение всей жизни, потом приезжают в огромный город, в мороз и слякоть. Они не понимают, куда попали. Если тренер сумеет внушить ребятам, чтобы не обращали на это внимание, как в свое время было с теми же Халком и Витселем, то толк будет. Потенциально «Зенит» – одна из лучших команд в российском чемпионате.