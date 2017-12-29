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  • Колосков: «Аргентинцы из «Зенита» вроде бы все и все умеют, а ничего не получается»

Колосков: «Аргентинцы из «Зенита» вроде бы все и все умеют, а ничего не получается»

29 декабря 2017, 07:15
3

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал основную причину неудач «Зенита» в осенней части чемпионата России. Он связывает это с большим количеством иностранных игроков в составе.

После 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги со «Спартаком», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

– Если подвести итоги осенней части чемпионата России, какое впечатление она оставила?

– Хорошее. Мне понравилось то, что нет проходных матчей, что средний уровень не снизился, а наоборот поднялся. Прежде всего, по качеству футбола, по конкурентоспособности, технической оснащенности футболистов. С удовольствием смотришь игры «Урала», «Уфы», «Ахмата»... Даже некоторые игры «СКА-Хабаровска» мне понравились.

– Не удивило ли то, как забуксовал «Зенит»?

– Конечно, удивило. Могу назвать причину, почему это произошло. Напрашивается аналогия с московским «Динамо», когда там появилось большое количество португальских игроков. Вроде бы все и все умеют, нет сомнений в уровне мастерства, а ничего не получается. Здесь очевидны вопросы адаптации.

Представьте себе: аргентинцы, которые воспитывались в одних условиях в течение всей жизни, потом приезжают в огромный город, в мороз и слякоть. Они не понимают, куда попали. Если тренер сумеет внушить ребятам, чтобы не обращали на это внимание, как в свое время было с теми же Халком и Витселем, то толк будет. Потенциально «Зенит» – одна из лучших команд в российском чемпионате.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (3)
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Каратель помойников
1514525807
Потенциально «Зенит» – одна из лучших команд в российском чемпионате.ну-ну... я думаю многие знают анекдот "...виртуально мы миллионеры,а реально имеем 2 проститутки и одного пи..раса"
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vladimir-7
1514545084
Манчини пригласил аргентинских игроков подзаработать в России, а они увидели, что можно играть в футбол пешком и игры у Зенита посыпались.
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Сильвербой
1514548855
21-й век на дворе интерент, самолеты во все уголки мира, в том числе и в питер, летают - слетай посмотри, узнай - непонрацилось не подписывай контракт! А тут другая история - бабло, красивая жизнь и минимум масиерства!
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