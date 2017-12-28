Червиченко: «Заболотный не сделает «Зенит» сильнее»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что «Зенит» не нуждается в усилении. По его словам, команде из Санкт-Петербурга нужно наладить связи между действующими игроками и атмосферу внутри коллектива.

«Заболотный не сделает «Зенит» сильнее, он не выглядит лучше того же Дзюбы. Возможно, петербуржцы рассчитывают, что в их команде Антон добьется сумасшедшего прогресса и выйдет на новый уровень. Сложно сказать...

На мой взгляд, они сосредоточились не на том. У них и так вполне сильный состав – нужно в первую очередь думать о том, как наладить связи между действующими игроками и атмосферу в команде», – считает Червиченко.