Неймар: «Два сантиметра – и я бы закончил карьеру после чемпионата мира-2014»

Нападающий французского «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар признался, что чемпионат мира-2014 мог стать последним для него ввиду травмы, полученной в матче против Колумбии.

«У меня тогда случился перелом позвонка. Это был худший момент в моей карьере. Я и вся моя семья целую неделю рыдали. Было все настолько плохо, что я не мог двигать ногами.

Еще бы пара сантиметров в любую из сторон – карьеру пришлось бы закончить», – сказал Неймар The Players Tribune.

На домашнем ЧМ бразильцы вылетели в полуфинале.