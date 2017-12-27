Селюк – о Паредесе: «За потраченные на него 23 миллиона можно купить гораздо более серьезного игрока»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал руководство «Зенита» за приобретение полузащитника Леандро Паредеса.

Напомним, 23-летний аргентинец перешел в петербургский клуб летом 2017 года из «Ромы», подписав контракт на четыре года.

«Затраченные средства и футболисты, мягко выражаясь, не совсем соответствуют соотношению «цена-качество». Кто-то говорит, что это «сборники», но я знаю, как продаются игроки. Если надо продать, то их и в сборную пригласят, и на несколько раз. В Латинской Америке существует специальная программа. К сожалению, в России такой нет.

От Леандро Паредеса столько было ожиданий! Столько Фурсенко говорил о том, что это звезда, 23 миллиона потрачено… За эти деньги можно привести гораздо более серьeзного игрока. Паредес играл в средних клубах Италии. Если бы он реально на что-то претендовал или раскрылся там, то он бы даже не оказался в «Зените».

Кто оказывается в России? Луис Адриано, в Италии самый ужасный трансфер, или Паредес. А в нашей стране начинают приводить в порядок одного, второго, на которых там уже плюнули. В «Зените» мне нравится Далер Кузяев. Видна его самоотдача. Безусловно, у него есть не самые выразительные игры, но Далер подстраивается. Он хороший футболист», – сказал Селюк.