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  • Селюк – о Паредесе: «За потраченные на него 23 миллиона можно купить гораздо более серьезного игрока»

Селюк – о Паредесе: «За потраченные на него 23 миллиона можно купить гораздо более серьезного игрока»

27 декабря 2017, 15:01
10

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал руководство «Зенита» за приобретение полузащитника Леандро Паредеса.

Напомним, 23-летний аргентинец перешел в петербургский клуб летом 2017 года из «Ромы», подписав контракт на четыре года.

«Затраченные средства и футболисты, мягко выражаясь, не совсем соответствуют соотношению «цена-качество». Кто-то говорит, что это «сборники», но я знаю, как продаются игроки. Если надо продать, то их и в сборную пригласят, и на несколько раз. В Латинской Америке существует специальная программа. К сожалению, в России такой нет.

От Леандро Паредеса столько было ожиданий! Столько Фурсенко говорил о том, что это звезда, 23 миллиона потрачено… За эти деньги можно привести гораздо более серьeзного игрока. Паредес играл в средних клубах Италии. Если бы он реально на что-то претендовал или раскрылся там, то он бы даже не оказался в «Зените».

Кто оказывается в России? Луис Адриано, в Италии самый ужасный трансфер, или Паредес. А в нашей стране начинают приводить в порядок одного, второго, на которых там уже плюнули. В «Зените» мне нравится Далер Кузяев. Видна его самоотдача. Безусловно, у него есть не самые выразительные игры, но Далер подстраивается. Он хороший футболист», – сказал Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Паредес Леандро Селюк Дмитрий
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1514376767
А кого в Зените ( в Газпроме) волнует соотношение "цена-качество"?
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Евгений П
1514377038
Например,пенсионера-чемпиона Африки
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Какеручики
1514377321
Адриано пока лучше Паредеса.имхо
Ответить
серега кашин
1514378232
это он на своего старого яя намекает
Ответить
insider_retro
1514383093
Я не специалист, но единственный из приглашённых аргентинцев, кто меня вставляет - это Передес!.. Были пара поступков не в струю, но в общем, вроде, нормально...
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Football06
1514392117
Ему 23, играет стабильно на запас в сборной в которой играют ди мария икарди Месси агуэро и т. Д. Думаю многого стоит это, тот же Маммана чего стоит?
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