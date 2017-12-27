Гершкович: «Радует, что «Ахмат» сделал ставку на молодого отечественного специалиста»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович доволен тем, что в «Ахмате» сделали ставку на молодого специалиста Михаила Галактионова.

«Очень радует, что «Ахмат» сделал ставку на молодого отечественного специалиста. Его потенциал был виден еще по работе с юношескими сборными России.

Он подтвердил свой уровень за то время, пока исполнял обязанности главного тренера грозненцев. Считаю, в клубе не прогадали с его назначением», – сказал Гершкович.

После 20-ти туров «Ахмат» идет в турнирной таблице РФПЛ на седьмой строчке с 26-ю очками на своем счету.