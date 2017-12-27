Глеб: «Белоруссия все-таки не Испания, которая через пас может отвозить»

Бывший нападающий сборной Белоруссии Александр Глеб считает, что перед стартом в Лиге наций национальная команда должна постараться прибавить, как это сделали других карликовые сборные.

«Мне всегда сложнее игралось против более слабых сборных. Было тяжело вскрывать их оборону. Мы все-таки не Испания, которая через пас может отвозить.

Все карликовые сборные прибавляют, просто огромный шаг вперед сделали. Если они могут, почему не можем мы? Надо», – рассказал Глеб в эфире телеканала «Беларусь 1».