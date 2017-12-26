Конте: «Борьба за титул? Я не могу говорить об этом. Здесь все в руках «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о шансах «синих» выиграть титул АПЛ.

«Думаю, в этом чемпионате у каждой команды сохраняется мотивация бороться до последнего момента. Я не могу говорить о борьбе за титул, поскольку здесь все в руках «Манчестер Сити», которые в этом сезоне демонстрируют нечто экстраординарное. Первый круг в их исполнении, в котором они лишь однажды сыграли вничью и победили во всех остальных матчах — это фантастика.

Тем не менее, мы сохраняем мотивацию для борьбы за место в Лиге чемпионов на следующий год, в которой шесть топ-клубов претендуют на четыре путевки. По разным причинам мы неважно начали сезон, но не перестали работать и стремиться улучшить свои результаты. Мы участвуем во множестве турниров и настраиваемся на каждый матч», — сказал Конте.

«Челси» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 42 очка.