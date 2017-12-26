Клопп — о пяти мячах «Суонси»: «Заслуженная победа. За последним получасом игры наблюдал с наслаждением» 

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после матча 20-го тура АПЛ против «Суонси» (5:0).

«До 55-й минуты матча было непросто, но потом — блестяще. За последним получасом игры наблюдал с наслаждением. Заслуженная победа.

Я знаю, что люди часто нетерпеливы, особенно в отношении результатов. Возможно, окружающим кажется, что у нас недостаточно быстрый прогресс, но мы чувствуем себя очень хорошо сейчас. Пять минут в матче против «Арсенала» («Ливерпуль» пропустил три мяча за пять минут — прим. ред.) мы провели не самым лучшим образом, но играли мы хорошо.

Лаллана? Ему нужно время. Мы попытались выпустить его на столько минут, на сколько это было возможно. Мы ждем его возвращения», — сказал Клопп.

«Ливерпуль» набрал 38 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.