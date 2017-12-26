Степашин: «Путин в футболе переживает только за сборную России»

Член общественно-экспертного совета «Динамо» Сергей Степашин рассказал о фанатских предпочтениях первых лиц государства, в том числе Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

– Все ленинградцы – фанаты «Зенита». Путин – тоже?

– Владимир Владимирович понимает футбол, но отчаянным болельщиком я бы его не назвал. Он – спортсмен силовых единоборств. Все знают, что он превосходный самбист, великолепный дзюдоист. А в футболе переживает за сборную. За «Зенит» же яро болеют Виктор Зубков и Дмитрий Медведев.

– И Медведев?

– Дмитрий Анатольевич хорошо разбирается в футболе. Еще Борис Грызлов – фанат «Зенита», хотя он и был министром внутренних дел, которому вроде бы положено болеть за «Динамо». Так что у «Зенита» болельщиков много и в Москве.