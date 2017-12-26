Депутат Госдумы: «Мутко решил убрать из-под удара проведение ЧМ-2018»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал уход Виталия Мутко с поста главы РФС.

Ранее сообщалось, что 59-летний функционер на полгода прекратил выполнять свои обязанности.

«Виталий Мутко как действующий вице-премьер, человек с государственным взглядом понял, какие риски есть сейчас. В том числе под ударом может оказаться и чемпионат мира по футболу, который планируется в 2018 году в России.

Убрать из-под возможного удара столько значимое соревнование, к которому готовится вся страна, – вот зачем Виталий Леонтьевич принял такое решение. Думаю, за это время как раз будут приняты определенные решения, стоит приветствовать такой шаг», – сказал Свищев.