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РФС полностью погасил долги и вышел в ноль по кредиторской задолженности

25 декабря 2017, 22:53
5

Президент РФС Виталий Мутко, временно прекративший исполнять обязанности главы организации, заявил, что союз полностью погасил долги.

«По итогам финансовой деятельности – в 2015 году перед нами стоял вопрос спасения РФС. Кредиторская задолженность была в районе 2,6 млрд рублей. В 2016 мы приняли антикризисную программу – по ней дефицит должен был остаться в районе 340 млн рублей – мы еe чуть-чуть перевыполнили. В 2017 году мы должны были выйти в ноль. Этот год мы заканчиваем с нулeм. Кредиторская задолженность на данный момент равна нулю. Долгов у нас нет.

Бюджетных денег у нас нет – всe приходится делать самим. Прогноз бюджета на следующий год – мы предполагаем, что он будет бездефицитный, доход будет 3,4 млрд рублей. 18 процентов будет направлено на программы развития футбола. В первую очередь детский футбол, содержание и строительство футбольных полей, обучение тренеров, запуск информационной системы», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (5)
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KARAT777
1514232336
кто за долги ответил ???
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sерж
1514232717
18 процентов от дохода они на футбол тратят,а остальные по карман
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Ruryu
1514233671
Интересно,а долги кто наделал?! Не Мутко ли??? И про 18% порадовало..,это согласно году??? Т.е. в 2019,будет 19??
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BRO_football
1514234353
Молодцы! Не зря букмекерские конторы спонсорами РФПЛ и её клубов сделали. Видать, много денег от них получили.
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Юрий Б.
1514235920
А не маловато 18 процентов
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