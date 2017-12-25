РФС полностью погасил долги и вышел в ноль по кредиторской задолженности

Президент РФС Виталий Мутко, временно прекративший исполнять обязанности главы организации, заявил, что союз полностью погасил долги.

«По итогам финансовой деятельности – в 2015 году перед нами стоял вопрос спасения РФС. Кредиторская задолженность была в районе 2,6 млрд рублей. В 2016 мы приняли антикризисную программу – по ней дефицит должен был остаться в районе 340 млн рублей – мы еe чуть-чуть перевыполнили. В 2017 году мы должны были выйти в ноль. Этот год мы заканчиваем с нулeм. Кредиторская задолженность на данный момент равна нулю. Долгов у нас нет.

Бюджетных денег у нас нет – всe приходится делать самим. Прогноз бюджета на следующий год – мы предполагаем, что он будет бездефицитный, доход будет 3,4 млрд рублей. 18 процентов будет направлено на программы развития футбола. В первую очередь детский футбол, содержание и строительство футбольных полей, обучение тренеров, запуск информационной системы», – сказал Мутко.