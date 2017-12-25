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Мутко: «К 2020 году мы уберeм с поля лимит»

25 декабря 2017, 20:37
12

Президент РФС Виталий Мутко, временно прекративший исполнять обязанности главы организации, заявил, что к 2020 году в РФПЛ изменится лимит на легионеров.

На данный момент в РФПЛ действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

«Мы в течение трeх лет не будем давить на клубы, но к 2020 году мы уберeм с поля лимит. Оставим его в заявке — семь или восемь легионеров, 25 игроков — заявка. Введeм понятия «доморощенный игрок» и «потолок зарплат для первого молодого игрока». Это начнeт действовать с сезона-2020/21», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (12)
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alex1951
1514223732
Сперва надо к 2018 году , убрать из росфутбола ,, мудьковщину,, и лишь потом заниматься насущными делами.
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ElninoO
1514224079
7 человек в заявке иностранных, и это так нет лимита, да после таких изменений всякие наши тепличные дзюбиньи ещё сильнее ох...ют..
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Stemtigor
1514224184
одно не пойму там все дебилы сидят
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mihail200606
1514224800
Пусть его еще не только от Олимпиад отстранят, но и от футбола кто нибудь...
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Axe111
1514226876
Себе введи что нибудь в отверстие, позорник
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Спартач_навсегда
1514229639
посмотрим,а то всегда обещают,затем на выходе -ноль....
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Dimka_Foxy
1514230312
А 7 в заявке это не тоже самое что 7 на поле? Клоун
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mutabor0992
1514231398
А зачем его нужно было вводить?То туда,то обратно...Прости тутка!Нужно отстаивать свою позицию.Клоун.
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АИН-27
1514232655
А чем по сути отличается "в заявке — семь или восемь легионеров!" от текущего лимита? И что тебе мешает вводить его со следующего сезона???
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спанчес
1514265234
лимит: к 2020 году мы уберем мутко
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