Мутко: «К 2020 году мы уберeм с поля лимит»

Президент РФС Виталий Мутко, временно прекративший исполнять обязанности главы организации, заявил, что к 2020 году в РФПЛ изменится лимит на легионеров.

На данный момент в РФПЛ действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

«Мы в течение трeх лет не будем давить на клубы, но к 2020 году мы уберeм с поля лимит. Оставим его в заявке — семь или восемь легионеров, 25 игроков — заявка. Введeм понятия «доморощенный игрок» и «потолок зарплат для первого молодого игрока». Это начнeт действовать с сезона-2020/21», – сказал Мутко.