Куртуа намекнул, что не намерен покидать «Челси»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа косвенно намекнул, что не покинет лондонский клуб в ближайшее время.

Матч 19-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:0) стал для 25-летнего стража ворот 50-м «сухим» в составе синих. После игры бельгиец заявил, что хочет продлить эту серию.

«Это хорошая веха. Вратари и защитники не любят пропускать голы, так что сохранить ворота в неприкосновенности – это здорово.

Я очень доволен своим 50-м «сухим» матчем и надеюсь, что скоро их будет 100!» – сказал Куртуа.

Напомним, нынешний контракт голкипера с «Челси» рассчитан до лета 2019 года.