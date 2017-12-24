РФС рассмотрит вариант изменения лимита на легионеров на схему «10+15»

Исполком РФС завтра, 25 декабря, рассмотрит вариант изменения лимита на легионеров в РФПЛ на схему «10+15». Новый формат будет иметь особенности.

Сообщается, что шесть иностранных игроков могут быть внесены в заявку без ограничений, еще четверо – только при соблюдении трех критериев.

«Четыре иностранных футболиста могут быть заявлены за команду РФПЛ в случае, если они участвовали не менее чем в трех играх за основную или молодежную сборные своей страны за последние три года. Также легионеры должны были сыграть не менее 50% матчей за свой клуб в предыдущем сезоне в чемпионате, входящем в топ-10 рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на момент перехода. Последним критерием является участие иностранцев не менее чем в трех играх Лиги чемпионов или Лиги Европы, начиная с групповой стадии, за последние три года», – сообщает источник.

Иностранцы, выступающие в РФПЛ на момент изменения лимита на легионеров, не попадут под критерии. Кроме того, легионерами не будут считаться футболисты из стран Евразийского экономического союза.