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    • РФС рассмотрит вариант изменения лимита на легионеров на схему «10+15»

    РФС рассмотрит вариант изменения лимита на легионеров на схему «10+15»

    Исполком РФС завтра, 25 декабря, рассмотрит вариант изменения лимита на легионеров в РФПЛ на схему «10+15». Новый формат будет иметь особенности.

    Сообщается, что шесть иностранных игроков могут быть внесены в заявку без ограничений, еще четверо – только при соблюдении трех критериев.

    «Четыре иностранных футболиста могут быть заявлены за команду РФПЛ в случае, если они участвовали не менее чем в трех играх за основную или молодежную сборные своей страны за последние три года. Также легионеры должны были сыграть не менее 50% матчей за свой клуб в предыдущем сезоне в чемпионате, входящем в топ-10 рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на момент перехода. Последним критерием является участие иностранцев не менее чем в трех играх Лиги чемпионов или Лиги Европы, начиная с групповой стадии, за последние три года», – сообщает источник.

    Иностранцы, выступающие в РФПЛ на момент изменения лимита на легионеров, не попадут под критерии. Кроме того, легионерами не будут считаться футболисты из стран Евразийского экономического союза.

    Источник: ТАСС

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    24.12.2017 19:22
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    Комментарии (14)
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    Tolegeniskakov
    1514133941
    Пахнет бредом
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    Tolegeniskakov
    1514133998
    Ещё чтобы у этого иностранца были волосы зелёные, рост не выше 170, и вес 80кг
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    shahor
    1514134714
    Зачем изгаляться то?Вводите уже 10 легионеров в состав-уже неплохо будет.Духу же отменить лимит вовсе-не хватило,а жаль честно говоря:Дзюба и компания попрежнему счастливы и уверены в завтрашнем дне.
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    Полная Канистра
    1514134922
    нашим тогда ничего не светит если на поле 10 легионеров выставят
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    Alex ostrov
    1514135556
    Уже хоть что-то, можно даже похлопать в ладоши если примут!!
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    slavа0508
    1514141899
    Перебор,,,на поле будут 10 легов особенно у богатых клубов,,,А у Амкара например только 6 так как у них леги подешевле и наврят ли играли за сборную
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    BarStep
    1514143137
    Какими же источниками они собираются подтверждать/опровергать все эти свои критерии...? Дааа, интереснейший хохмачь нас ждет, если эта хрень пройдет...
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    Zenmaster
    1514145313
    Опять "революция" намечается ! Пора( ещё вчера) -- принять необходимые решения: лимит , видеоповтор , календарь -- и оставить в покое футбол !!!
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    Inks
    1514145895
    Первые два условия очень даже логичны. Но вот насчёт участия в еврокубках - здесь могут быть проблемы
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    ologreds
    1694991673
    numo530193
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