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    • Егоров: «Ошибиться судье не страшно, страшнее быть непоследовательным!»

    Егоров: «Ошибиться судье не страшно, страшнее быть непоследовательным!»

    Бывший арбитр РФПЛ Александр Егоров, занимающий сейчас должность заместителя главы департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ), поделился своими идеями относительно того, как поднять уровень судейства в ФНЛ до уровня РФПЛ.

    – Хочу ввести следующую практику. В каждом туре хватает интересных, спорных моментов. Планирую нарезать клипы, где арбитр, например, назначает или не назначает пенальти, и рассылать их судьям. А дальше уже обсуждать, прав ли рефери или нет. Хочется услышать мнение ребят и потом принять единое решение. Просто бывают игры, когда судья в одну сторону ставит 11-метровый, а в другую в точно такой же ситуации – нет. Ошибиться не страшно, страшнее быть непоследовательным!

    – Когда начнете рассылать такие клипы?

    – Сейчас я этого делать не могу, потому что помимо меня и инспектора есть еще контрольно-квалификационная комиссия. Допустим, я выскажу свое мнение арбитрам по тому или иному эпизоду, а потом ККК примет иное решение. Там же сидят пять человек. Понимаете? Может возникнуть определенное противоречие. То есть сейчас я не могу влиять на то, как рефери в ФНЛ нужно судить, так как помимо меня есть еще и ККК. И это не хорошо, это вообще неправильно…

    – Почему?

    – Мне могут возразить – мол, я могу ошибаться при оценке эпизода, когда объясняю его судьям. Согласен, но коль я работаю в департаменте судейства и отвечаю за первый дивизион, то со своими помощниками и должен определять политику на этом участке работы. А тут, получается, в наши дела вмешивается комиссия. Считаю, этот орган себя уже изжил, он приводит лишь к конфликту интересов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.12.2017 07:55
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    Комментарии (2)
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    insider_retro
    1514013203
    Мудро... Чего нельзя исключить, то надо распределить равномерно и справедливо...
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    ologreds
    1694991683
    numo530036
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