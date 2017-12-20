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    • Бывший хавбек «Арсенала» и сборной Чехии Росицки завершил карьеру

    Бывший хавбек «Арсенала» и сборной Чехии Росицки завершил карьеру

    Бывший полузащитник сборной Чехии Томаш Росицки завершил карьеру. 37-летний футболист объявил об этом решении на сегодняшней пресс-конференции.

    «Знал, что однажды этот день настанет. Я все еще хочу продолжать играть в футбол, но мое тело говорит об обратном. Мне все труднее стало готовиться к играм.

    Я провел отличную карьеру. Хотел бы когда-нибудь пережить подобное вновь», – заявил Росицки.

    За свою карьеру Росицки выступал за такие клубы, как «Спарта», дортмундская «Боруссия» и «Арсенал». В составе чешской сборной хавбек провел 105 матчей, в которых забил 23 гола.

    Источник: The Sun

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    20.12.2017 13:50
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    Комментарии (5)
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    shinnik
    1513770221
    Хороший человек.Да и футболист. Томаш,пока..((
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    Timoor8607
    1513779914
    всегда уважал Томаша!
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    Tsigan
    1513782240
    Красавец. В свои лучше годы был одним из лучших в мире! Эх время.....
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    OfaZavr
    1513785620
    отличный игрок, жаль не у всех тело позволяет играть долго как Тотти или Зе Роберто.
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    ologreds
    1694991698
    numo529761
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