Бывший хавбек «Арсенала» и сборной Чехии Росицки завершил карьеру

Бывший полузащитник сборной Чехии Томаш Росицки завершил карьеру. 37-летний футболист объявил об этом решении на сегодняшней пресс-конференции.

«Знал, что однажды этот день настанет. Я все еще хочу продолжать играть в футбол, но мое тело говорит об обратном. Мне все труднее стало готовиться к играм.

Я провел отличную карьеру. Хотел бы когда-нибудь пережить подобное вновь», – заявил Росицки.

За свою карьеру Росицки выступал за такие клубы, как «Спарта», дортмундская «Боруссия» и «Арсенал». В составе чешской сборной хавбек провел 105 матчей, в которых забил 23 гола.