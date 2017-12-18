Кокорин угодил в очередную историю. Ван Гаал хочет вернуться в АПЛ для мести «МЮ». Дайджест событий дня

Швайнштайгер планирует вернуться в Бундеслигу.

Роналду желает стать самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Ван Гаал может возглавить клуб АПЛ, чтобы отомстить «МЮ».

«Реал» собирается потратить 100 миллионов на Салаха.

«Манчестер Сити» обсудит с Гвардиолой новый контракт.

«Боруссия» готова вернуть Мхитаряна.

Кокорин пострелял в воздух из пистолета на свадьбе у друзей.

Фурсенко уверен, что самый сложный период у Манчини уже позади.

Марков может перейти в «Краснодар» на место Смолова или уехать в «Брагу».

Каррера не включил Промеса в пятерку лучших игроков РФПЛ.