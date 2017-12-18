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    • Кокорин угодил в очередную историю. Ван Гаал хочет вернуться в АПЛ для мести «МЮ». Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2017 21:08
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    Комментарии (6)
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    KARAT777
    1513627466
    накол его
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    igormaddog
    1513637123
    Жалко если Генрих уйдет!Хотя если ты не попадаешь даже в заявку на матч,лучше уходить!
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    ologreds
    1694991707
    numo529596
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