Кокорин угодил в очередную историю. Ван Гаал хочет вернуться в АПЛ для мести «МЮ». Дайджест событий дня

Швайнштайгер планирует вернуться в Бундеслигу.
Роналду желает стать самым высокооплачиваемым футболистом мира.
Ван Гаал может возглавить клуб АПЛ, чтобы отомстить «МЮ».
«Реал» собирается потратить 100 миллионов на Салаха.
«Манчестер Сити» обсудит с Гвардиолой новый контракт.
«Боруссия» готова вернуть Мхитаряна.
Кокорин пострелял в воздух из пистолета на свадьбе у друзей.
Фурсенко уверен, что самый сложный период у Манчини уже позади.
Марков может перейти в «Краснодар» на место Смолова или уехать в «Брагу».
Каррера не включил Промеса в пятерку лучших игроков РФПЛ.