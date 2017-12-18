Ван Гаал готов вернуться к тренерской работе, чтобы напомнить о себе «МЮ»

Известный в прошлом тренер Луи ван Гаал готов в качестве исключения возглавить один из английских топ-клубов, чтобы напомнить о себе «Манчестер Юнайтед».

«Скорее всего, я больше не буду заниматься клубной работой. Но все же могу сделать одно исключение, если мне поступит предложение от английского топ-клуба. Тогда у меня будет возможность разобраться с «Манчестер Юнайтед», – заявил ван Гаал.

Напомним, что голландец возглавлял «МЮ» 2014 по 2016 годы. Ранее он назвал игру манкунианцев под руководством Жозе Моуринью скучной.