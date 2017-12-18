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    • Ван Гаал готов вернуться к тренерской работе, чтобы напомнить о себе «МЮ»

    Ван Гаал готов вернуться к тренерской работе, чтобы напомнить о себе «МЮ»

    Известный в прошлом тренер Луи ван Гаал готов в качестве исключения возглавить один из английских топ-клубов, чтобы напомнить о себе «Манчестер Юнайтед».

    «Скорее всего, я больше не буду заниматься клубной работой. Но все же могу сделать одно исключение, если мне поступит предложение от английского топ-клуба. Тогда у меня будет возможность разобраться с «Манчестер Юнайтед», – заявил ван Гаал.

    Напомним, что голландец возглавлял «МЮ» 2014 по 2016 годы. Ранее он назвал игру манкунианцев под руководством Жозе Моуринью скучной.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.12.2017 11:32
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    Комментарии (6)
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    Татарин за ЦСКА
    1513586165
    Даун,слов нет
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    XaXatyn
    1513587040
    Хочу на это посмотреть ! Как Гаал будет оправдываться !
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    Tonka88
    1513588429
    Всё - маразм попёр, вовремя его из МЮ выгнали
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    ibragim_ibragimov_99
    1513604909
    Бомбануло
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    Тraumtanzеr
    1513628540
    Вроде старый дядька уже...
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    ologreds
    1694991711
    numo529549
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