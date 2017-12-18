«Реал» уверен, что сможет приобрести Салаха за 100 миллионов

«Реал», как уже сообщалось ранее, заинтересован в приобретении полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

В мадридском клубе уверены, что мерсисайдцы будут готовы отпустить одного из своих лидеров за 100 миллионов евро.

Египтянин рассматривается сливочными как замена Гарету Бэйлу. Также существует вариант, при котором валлиец будет включен в сделку по трансферу Салаха.

В нынешнем сезоне Салах, чей контракт с красными рассчитан до июня 2022 года, провел 26 матчей, забив 20 голов и сделав шесть результативных передач.