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    «Реал» уверен, что сможет приобрести Салаха за 100 миллионов

    «Реал», как уже сообщалось ранее, заинтересован в приобретении полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

    В мадридском клубе уверены, что мерсисайдцы будут готовы отпустить одного из своих лидеров за 100 миллионов евро.

    Египтянин рассматривается сливочными как замена Гарету Бэйлу. Также существует вариант, при котором валлиец будет включен в сделку по трансферу Салаха.

    В нынешнем сезоне Салах, чей контракт с красными рассчитан до июня 2022 года, провел 26 матчей, забив 20 голов и сделав шесть результативных передач.

    Источник: Teamtalk

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    18.12.2017 18:25
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    Комментарии (12)
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    К.Серж.А
    1513612365
    Летом Ливерпуль Коутиньо и за большую сумму не продал , а теперь Салаха , который сейчас ой как хорош , собираются за сотню взять , наивненько .
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    DeStar
    1513615204
    слышат меня фуутбольные боги, салах вместо бэйла идеальный вариант, и не 200 лямов, салах получше азара будет. Давайте бензема на выход и кейна, и можно начинать играть в футбол атакующий,А не в то, что сейчс есть. Но блин, бэйл хорош все-равно, если б не хрусталь.... может его в ливерпуль на обмен, если б играл , был бы не хуже салаха... может клопп его починит)
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    serginho8
    1513615821
    70 Млн + Бейл, тогда может и согласятся.. да и то врядли. Нынешний Салах не особо то уступает "здоровому" Бейлу. Летом кутино за сотку не отпустили, а тут еще более ярко играющего Мо за 100?) я думаю по нынешним меркам он 150 стоит точно)
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    Kulimen
    1513616784
    Бэйл и еще 70 лямов - и Ливерпуль в шоколаде.
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    САНЁК17
    1513623156
    Пока Бэйл здоров, жалко его продать.Когда травмирован всех бесит.
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    Livkot
    1513725979
    Хрен вам а не Салаха, своих растите, а то все на готовенькое, что реал что барселона зае.....ли уже.
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    ologreds
    1694991709
    numo529581
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