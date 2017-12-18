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    • Руководство «Манчестер Сити» в конце сезона обсудит с Гвардиолой новый контракт

    Руководство «Манчестер Сити» в конце сезона обсудит с Гвардиолой новый контракт

    Руководство «Манчестер Сити» по завершении сезона проведет переговоры с главным тренером Хосепом Гвардиолой по поводу продления контракта.

    Боссы «горожан» впечатлены работой 46-летнего специалиста, под руководством которого команда одержала 17 побед и однажды сыграла вничью в 18-ти матчах нынешнего розыгрыша АПЛ.

    Напомним, что в минувшем сезоне «Сити» в итоге стал третьим после «Челси» и «Тоттенхэма».

    После 18-ти туров небесно-голубые лидируют в турнирной таблице, набрав 52 очка и опережая ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед» на 11 баллов.

    Действующее соглашение Гвардиолы истекает летом 2019 года.

    Источник: Skysports

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    18.12.2017 12:24
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    Комментарии (2)
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    LeoGut
    1513616603
    Хороший, очень удачный тренер. Проявил себя и в Барсе, и в Баварии (по 3 титула). В этом сезоне выиграет и АПЛ.
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    ologreds
    1694991711
    numo529553
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