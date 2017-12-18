Руководство «Манчестер Сити» в конце сезона обсудит с Гвардиолой новый контракт

Руководство «Манчестер Сити» по завершении сезона проведет переговоры с главным тренером Хосепом Гвардиолой по поводу продления контракта.

Боссы «горожан» впечатлены работой 46-летнего специалиста, под руководством которого команда одержала 17 побед и однажды сыграла вничью в 18-ти матчах нынешнего розыгрыша АПЛ.

Напомним, что в минувшем сезоне «Сити» в итоге стал третьим после «Челси» и «Тоттенхэма».

После 18-ти туров небесно-голубые лидируют в турнирной таблице, набрав 52 очка и опережая ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед» на 11 баллов.

Действующее соглашение Гвардиолы истекает летом 2019 года.