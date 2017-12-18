Фурсенко: «Сложный период для Манчини миновал, сейчас он понимает, как идти к цели кратчайшим путем»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Роберто Манчини. По его словам, итальянский специалист уже прошел самый сложный период и теперь знает, как добиться цели кратчайшим путем.

– Вы можете сказать, что у вас сейчас, как у президента, полное взаимопонимание с главным тренером?

– Мы чувствуем друг друга, а недопонимания случаются даже после двадцати лет супружеской жизни. Думаю, самый сложный период для Манчини, когда он не до конца чувствовал, что такое русская ментальность, миновал. Сейчас он отчетливо понимает, как идти к цели кратчайшим путем.

– А что его смущало в ментальности?

– Его вообще мало что смущает. Просто к любой обстановке надо адаптироваться. Это, скорее, он смущает игроков (улыбается). Но именно им следует подстраиваться под требования Манчини, а не наоборот.

– Легко ли говорить Манчини «нет»?

– Я достаточно жесткий человек, часто говорю «нет» разным людям. От этого и страдаю (усмехается). У нас нормальные отношения с тренером. Что приемлемо, я поощряю, что невозможно — говорю об этом прямо.

– Если Манчини даст интервью, как Юрий Семин, где покритикует свое руководство, как отреагируете?

– У тренера может быть собственное мнение. Но в нормальном коллективе существует определенный такт, которому надо следовать. Каждый принимает для себя манеру поведения сам. Пока в наших отношениях с Манчини не было ничего такого, что бы вызвало у меня недоумение.