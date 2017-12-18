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    • Фурсенко: «Сложный период для Манчини миновал, сейчас он понимает, как идти к цели кратчайшим путем»

    Фурсенко: «Сложный период для Манчини миновал, сейчас он понимает, как идти к цели кратчайшим путем»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Роберто Манчини. По его словам, итальянский специалист уже прошел самый сложный период и теперь знает, как добиться цели кратчайшим путем.

    – Вы можете сказать, что у вас сейчас, как у президента, полное взаимопонимание с главным тренером?

    – Мы чувствуем друг друга, а недопонимания случаются даже после двадцати лет супружеской жизни. Думаю, самый сложный период для Манчини, когда он не до конца чувствовал, что такое русская ментальность, миновал. Сейчас он отчетливо понимает, как идти к цели кратчайшим путем.

    – А что его смущало в ментальности?

    – Его вообще мало что смущает. Просто к любой обстановке надо адаптироваться. Это, скорее, он смущает игроков (улыбается). Но именно им следует подстраиваться под требования Манчини, а не наоборот.

    – Легко ли говорить Манчини «нет»?

    – Я достаточно жесткий человек, часто говорю «нет» разным людям. От этого и страдаю (усмехается). У нас нормальные отношения с тренером. Что приемлемо, я поощряю, что невозможно — говорю об этом прямо.

    – Если Манчини даст интервью, как Юрий Семин, где покритикует свое руководство, как отреагируете?

    – У тренера может быть собственное мнение. Но в нормальном коллективе существует определенный такт, которому надо следовать. Каждый принимает для себя манеру поведения сам. Пока в наших отношениях с Манчини не было ничего такого, что бы вызвало у меня недоумение.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.12.2017 14:14
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    Комментарии (22)
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    alp
    1513606559
    шо та сомневаюсь я, что он понял куда надо идти... после замены шатова в заключительном матче, я ваще не уверен, что манчини понимает, что делает
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    yorgenbarenz
    1513607739
    Они чувствуют друг-друга....
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    dok66
    1513608929
    Русскую ментальность понял и хотел понять только один тренер - Гус Иванович ! Отсюда и "Иванович" . Все остальные - просто "рубка" , после которой остаются только "пни" ! Манчини , да Фурса - из этих рубщиков ,
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    cwh17x36ppje
    1513610286
    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
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    subbotaspartak
    1513611371
    Путь обычный: На автобусе до Суоми, Далее до Немеции на пароме, Через Францию на маршрутке И дома на троллейбусе. Не шутки.
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    Павелий
    1513615058
    Кратчайший для Зенита путь - сняться с чемпионата РФПЛ и заявиться в ФНЛ.
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    Петербург за Спартак
    1513620305
    Манчини- Бот))
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    _LM_
    1513623114
    Короткий путь... Фурсенко-МуДко-ВВП и вот оно чемпионство.
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    maygli
    1513631670
    Как идти к цели сказал, но цель пока не обозначил. Всё улыбался, да усмехался.
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    ologreds
    1694991709
    numo529561
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