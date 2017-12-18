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    Форвард «Тосно» Марков может продолжить карьеру в «Браге»

    Нападающий «Тосно» Евгений Марков может перебраться в португальскую Примейру. По словам агента игрока Андрея Талаева, в услугах игрока заинтересована «Брага».

    Сообщается, что переход 23-летнего форварда может состояться в зимнее трансферное окно.

    «Женя хочет сделать шаг вперед с точки зрения спорта, перейти в команду уровнем выше «Тосно». В перспективе ему интереснее будет выступать в Европе. Приоритет отдается тем клубам, где он сможет много играть.

    На стадии интересов к нему несколько клубов, в том числе «Брага». Когда дело дойдет до официального предложения, вы узнаете в пресс-службе «Тосно», – цитирует Талаева 78.ru.

    В нынешнем сезоне Марков провел 21 матч, записав на свой счет восемь голов и одну результативную передачу. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 400 тысяч евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2017 17:36
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    Комментарии (5)
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    Alex ostrov
    1513611059
    Не понятно почему зенит купил Заболотного а не Маркова, по мне так силнее и перспективней!
    Ответить
    maygli
    1513631261
    А как же Краснодар? Так на него рассчитывали, если Смолов уйдёт?
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    XaXatyn
    1514129656
    Правильно пусть в Европе себя покажет !
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    ologreds
    1694991709
    numo529577
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