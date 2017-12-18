Форвард «Тосно» Марков может продолжить карьеру в «Браге»

Нападающий «Тосно» Евгений Марков может перебраться в португальскую Примейру. По словам агента игрока Андрея Талаева, в услугах игрока заинтересована «Брага».

Сообщается, что переход 23-летнего форварда может состояться в зимнее трансферное окно.

«Женя хочет сделать шаг вперед с точки зрения спорта, перейти в команду уровнем выше «Тосно». В перспективе ему интереснее будет выступать в Европе. Приоритет отдается тем клубам, где он сможет много играть.

На стадии интересов к нему несколько клубов, в том числе «Брага». Когда дело дойдет до официального предложения, вы узнаете в пресс-службе «Тосно», – цитирует Талаева 78.ru.

В нынешнем сезоне Марков провел 21 матч, записав на свой счет восемь голов и одну результативную передачу. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 400 тысяч евро.