Генпродюсер Первого канала: «Контракт на показ ЧМ-2018 согласован с ФИФА и скоро будет подписан»

Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман сообщил, что в ближайшее время будет подписан контракт на трансляцию матчей чемпионата мира-2018 на российском телевидении. По его словам, все вопросы с ФИФА уже согласованы.

«Мы были бы рады, если бы это произошло до Нового года или даже раньше, и я бы с радостью приступил к переговорам со спонсорами. Но пока мы просто ожидаем. Не вижу никаких причин для задержек, видимо, просто обычная бюрократия. Ничто не мешает подписанию с обеих сторон.

Мы согласовали все свои пожелания, устранили предварительные опасения и сейчас просто ожидаем подписания контракта от наших партнеров. Хочу отметить, что в данном случае ничего не привязано к конкретной дате, это может случиться и до, и после Нового года», – сказал Файфман.

Мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.