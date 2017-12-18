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    • Генпродюсер Первого канала: «Контракт на показ ЧМ-2018 согласован с ФИФА и скоро будет подписан»

    Генпродюсер Первого канала: «Контракт на показ ЧМ-2018 согласован с ФИФА и скоро будет подписан»

    Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман сообщил, что в ближайшее время будет подписан контракт на трансляцию матчей чемпионата мира-2018 на российском телевидении. По его словам, все вопросы с ФИФА уже согласованы.

    «Мы были бы рады, если бы это произошло до Нового года или даже раньше, и я бы с радостью приступил к переговорам со спонсорами. Но пока мы просто ожидаем. Не вижу никаких причин для задержек, видимо, просто обычная бюрократия. Ничто не мешает подписанию с обеих сторон.

    Мы согласовали все свои пожелания, устранили предварительные опасения и сейчас просто ожидаем подписания контракта от наших партнеров. Хочу отметить, что в данном случае ничего не привязано к конкретной дате, это может случиться и до, и после Нового года», – сказал Файфман.

    Мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.

    Источник: ТАСС

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    18.12.2017 18:45
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