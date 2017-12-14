Мутко: «Как бы это ни было огорчительно для регионов, но, скорее всего, матч Россия – Франция пройдет в Москве»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, что товарищеский матч между сборными России и Франции, вероятнее всего, пройдет в Москве.

«Скорее всего, матч пройдет в Москве, как бы это ни было огорчительно для регионов. Сборная Франции — лидер мирового футбола, они хотят играть в столице на лучшем стадионе, в «Лужниках». Французы — выдающаяся команда, имеют право выбирать.

Официальное решение будет объявлено в ближайшее время», — сказал Мутко.

Товарищеский матч между сборными России и Франции пройдет 27 марта.