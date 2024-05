Бриноли сообщил, что число его подписчиков в инстаграме после гола «Милану» возросло примерно в шесть раз

Голкипер «Беневенто» Альберто Бриноли заявил, что число его подписчиков в инстаграме значительно возросло после гола в ворота «Милана» (2:2) в матче 15-го тура Серии А.

Напомним, вратарь, пришедший в штрафную «россонери» на 95-й минуте встречи, поразил ворота соперника красивым ударом головой, принеся своей команде первое очко в текущем сезоне.

«Вы даже не представляете, какое количество сообщений я получил вчера. Перед матчем у меня в инстаграме было пять-шесть тысяч подписчиков. Сейчас – 31-32 тысячи», – сказал Бриноли.

В нынешнем сезоне 26-летний страж ворот провел восемь матчей, пропустив 18 голов. За «Беневенто» Бриноли выступает с августа 2017 года.

The GK scores to get the first Seria A point for Benevento #BeneventoMilan pic.twitter.com/8hnIgsxqV0