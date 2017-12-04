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    • Бриноли сообщил, что число его подписчиков в инстаграме после гола «Милану» возросло примерно в шесть раз

    Бриноли сообщил, что число его подписчиков в инстаграме после гола «Милану» возросло примерно в шесть раз

    Голкипер «Беневенто» Альберто Бриноли заявил, что число его подписчиков в инстаграме значительно возросло после гола в ворота «Милана» (2:2) в матче 15-го тура Серии А.

    Напомним, вратарь, пришедший в штрафную «россонери» на 95-й минуте встречи, поразил ворота соперника красивым ударом головой, принеся своей команде первое очко в текущем сезоне.

    «Вы даже не представляете, какое количество сообщений я получил вчера. Перед матчем у меня в инстаграме было пять-шесть тысяч подписчиков. Сейчас – 31-32 тысячи», – сказал Бриноли.

    В нынешнем сезоне 26-летний страж ворот провел восемь матчей, пропустив 18 голов. За «Беневенто» Бриноли выступает с августа 2017 года.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    04.12.2017 16:37
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    Комментарии (4)
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    84aivengo
    1512395148
    теперь карьера и жизнь удались
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    _Marqella_
    1512395733
    красавчик!!!
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    dok66
    1512397820
    Осталось только как Хеа в воротах стоять ! И все в ажуре!
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    ologreds
    1694991803
    numo528109
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