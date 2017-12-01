Кремль: «Мы не согласны, что ЧМ-2018 для России убыточен»

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков выразил несогласие с позицией, что Россия от проведения чемпионата мира-2018 получает одни только затраты.

«Мы не согласны. Линейные подсчеты здесь не верны, и это, скорее, примитивизация самой темы и возможных эффектов.

Были и пессимисты насчет олимпийского наследия. Вы знаете, что Россия лучше всех в мире решила проблему олимпийского наследия, и вы знаете, что Президент Путин лично этим занимался.

Поэтому достаточно это дает оптимизма для того, чтобы полагать, что и наследие ЧМ-2018, и экономический эффект, и социальный эффект будут соразмерны тем затратам, которые сейчас производятся», – сказал Песков.

Сегодня, 1 декабря, состоится жеребьевка группового этапа турнира.