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    Кремль: «Мы не согласны, что ЧМ-2018 для России убыточен»

    Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков выразил несогласие с позицией, что Россия от проведения чемпионата мира-2018 получает одни только затраты.

    «Мы не согласны. Линейные подсчеты здесь не верны, и это, скорее, примитивизация самой темы и возможных эффектов.

    Были и пессимисты насчет олимпийского наследия. Вы знаете, что Россия лучше всех в мире решила проблему олимпийского наследия, и вы знаете, что Президент Путин лично этим занимался.

    Поэтому достаточно это дает оптимизма для того, чтобы полагать, что и наследие ЧМ-2018, и экономический эффект, и социальный эффект будут соразмерны тем затратам, которые сейчас производятся», – сказал Песков.

    Сегодня, 1 декабря, состоится жеребьевка группового этапа турнира.

    Источник: Р-Спорт

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    01.12.2017 15:08
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Rooney102
    1512130424
    налоги только увеличим и вообще затрат не увидим
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    zatonn
    1512131714
    А для отдельных граждан так он и просто "озолотительный", если так можно выразиться)))
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    momwig_
    1512132171
    Прямо таки лучше всех решили проблему олимпийского наследия? Вау! То есть ненужные сооружения в Сочи, на которые "по разнарядке" заталкивают какие-то события раз в год - это передовой мировой опыт? "Мы в восхищении! Королева в восхищении!!"(цЫтата)
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    hevbn 28
    1512132703
    Если кто то думает что те деньги которые были потрачены на ЧМ были бы потрачены лучше ,то он наивен ,все равно наши чиновники своровали бы сколько им нужно, а так все таки деньги пошли на какую никакую инфраструктуру и это не только стадионы, но это еще дороги , аэропорты ,отели..., если олимпиада охватывает только один город, то тут как минимум десять.
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    DOCTOR PENALTY
    1512133102
    Очень не хочется пессимизма! НО!!! Всё высказанное очень спорно. Всего один вопрос: стадион в Питере в каком веке окупится? ( Когда была озвучена итоговая цифра затрат, вспомнилась фраза генерала Михалыча....."что это было?"...из Особенностей национальной рыбалки).
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    Eddyson
    1512135562
    Россия лучше всех в мире решила проблему олимпийского наследия. ----------------------------------------------- Ага, до сих пор ощущаем: были первые в командном зачете, спустя три года уже вторые. Страшно подумать, какие будем лет через ...дцать. Здесь одно радует: не доверят нам Олимпиад лет сто в ближайшей перспективе и придется ребятам из "Озера" извилину напрячь, на чем пилить. До сих пор помню лапшу Путина про разборные сооружения, которые после Олимпиады развезут по городам и весям.
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    Garrincha58
    1512139796
    а кто за это все платит? народ, сейчас РЖД так цены подняли просто ужас, а на днях ЖКХ на 10% подымут квартплату вот на хрен нам этот ЧМ и эти миллиардные стадионы мы никогда не были и не будем футбольной страной так исторически сложилось и ничего не изменится
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    LAY394
    1512155140
    за наш счет все у них в плюсе муда чье...
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    maygli
    1512159772
    Зато чемпионат мира по футболу в нашей стране проходит при нашей жизни и это несказанное везение. Ну а жуликам и ворам от спорта ещё воздастся в судный день, бог им судья.
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    ologreds
    1694991827
    numo527757
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