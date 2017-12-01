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    • Пресс-центр стадиона «Санкт-Петербург» перенесут на парковку

    Пресс-центр стадиона «Санкт-Петербург» перенесут на парковку

    Пресс-центр стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове будет перенесен на время проведения чемпионата мира-2018 на парковку.

    «Нам уже все в этом вопросе понятно. Пресс-центр перенесут на двухъярусную парковку в непосредственной близости от арены. Прямо на нее поставят временные конструкции пресс-центра.

    Новое место согласовано с ФИФА», – рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

    Напомним, что строители стадиона не предусмотрели эту ошибку. Изначально пресс-центр стадиона мешал механизму выдвижения поля за пределы арены. Стоит отметить, что на строительство арены было потрачено более 40 миллиардов рублей.

    Источник: Р-Спорт

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    01.12.2017 12:10
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1512122119
    Сколько стоит перенос?
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    razory
    1512122667
    КАК ОБЫЧНО МНОГО , ПЕРЕНЕСТИ ИЗ ОДНОГО УГЛА В ДРУГОЙ УГОЛ
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    prostoGorbunov
    1512134416
    Для тех, кто не живет в СПб далее: стадион располагается на узком острове, заехать на этот остров на машине в день матча невозможно, по причине того, что стоят кардоны МВД около мостов. Соответственно пускают на остров только жителей "крестика" на геликах, а также обладателей билетов с приставкой VIP (опять же на геликах). Парковка пустует у стадиона. Необходимости в ней не было даже на стадии проект (знаю о чем говорю, был причастен). Потому что, если заполнить парковку полностью, пробки будут колоссальные...выездов то всего 2 и те однополосные. Как же, бл#ть, надо было умудриться придумать стадион в месте, куда не добраться!!?? От метро пешком 2.5 км))по дождю естественно, не Краснодар же...хотя есть конечно вертолетная площадка, всем известно для кого...
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    ologreds
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