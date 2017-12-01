Пресс-центр стадиона «Санкт-Петербург» перенесут на парковку

Пресс-центр стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове будет перенесен на время проведения чемпионата мира-2018 на парковку.

«Нам уже все в этом вопросе понятно. Пресс-центр перенесут на двухъярусную парковку в непосредственной близости от арены. Прямо на нее поставят временные конструкции пресс-центра.

Новое место согласовано с ФИФА», – рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Напомним, что строители стадиона не предусмотрели эту ошибку. Изначально пресс-центр стадиона мешал механизму выдвижения поля за пределы арены. Стоит отметить, что на строительство арены было потрачено более 40 миллиардов рублей.