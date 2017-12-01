Гилерме хочет сыграть против сборной Бразилии на ЧМ-2018

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме считает, что не нужно выбирать для сборной России соперника во время жеребьевки финального этапа чемпионата мира-2018. Но он не отказался бы сыграть со сборной Бразилии.

— Кого хотели бы видеть в соперниках российской сборной? Жалеете, что среди них не может оказаться Бразилия?

— Да, конечно, сыграть с Бразилией было бы очень интересно! Но вообще мое мнение таково: если мы хотим выиграть чемпионат мира, успешно на нем выступить, то не должны «выбирать» соперников. Нужно быть готовыми сыграть против любой сборной.

— В последнее время наставник российской сборной Станислав Черчесов перестал вызывать вас в национальную команду. Хватит вам весенней части чемпионата страны, чтобы вновь завоевать доверие тренерского штаба и получить возможность сыграть на мундиале?

— Считаю, что у всех игроков с российским паспортом есть такие шансы. И я очень хочу выступить в составе сборной России на чемпионате мира. Буду работать на пределе сил, показывать свой максимум в матчах чемпионата, чтобы меня вызвали в сборную. Но это будет зависеть от многих вещей, в том числе и от того, как я смогу восстановиться после травмы.