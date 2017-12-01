Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Гилерме хочет сыграть против сборной Бразилии на ЧМ-2018

    Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме считает, что не нужно выбирать для сборной России соперника во время жеребьевки финального этапа чемпионата мира-2018. Но он не отказался бы сыграть со сборной Бразилии.

    — Кого хотели бы видеть в соперниках российской сборной? Жалеете, что среди них не может оказаться Бразилия?

    — Да, конечно, сыграть с Бразилией было бы очень интересно! Но вообще мое мнение таково: если мы хотим выиграть чемпионат мира, успешно на нем выступить, то не должны «выбирать» соперников. Нужно быть готовыми сыграть против любой сборной.

    — В последнее время наставник российской сборной Станислав Черчесов перестал вызывать вас в национальную команду. Хватит вам весенней части чемпионата страны, чтобы вновь завоевать доверие тренерского штаба и получить возможность сыграть на мундиале?

    — Считаю, что у всех игроков с российским паспортом есть такие шансы. И я очень хочу выступить в составе сборной России на чемпионате мира. Буду работать на пределе сил, показывать свой максимум в матчах чемпионата, чтобы меня вызвали в сборную. Но это будет зависеть от многих вещей, в том числе и от того, как я смогу восстановиться после травмы.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2017 09:50
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1512112805
    Маринато, очень интересно увидеть тебя в воротах сборной России против сборной Бразилии.
    Ответить
    la verdad
    1512113461
    Тренируй наклоны! Мячи из сетки выгребать :)
    Ответить
    XaXatyn
    1512115537
    Гиля отличный вратарь , но думаю шансов попасть на ЧМ у него не много .
    Ответить
    Rainmaker
    1512119348
    Отличный вратарь, хотя бы в одной игре на ЧМ его увидеть
    Ответить
    Чикомас
    1512119374
    Хороший воротчик..И человек видимо не плохой. Только шансов встать в ворота сборной у него немного. Хотя чем черт не шутит...
    Ответить
    VeniaminS
    1512123326
    Хотеть не вредно.
    Ответить
    Romirez_369
    1512131041
    У него единственный шанс- в матче с ЦСКА сломать ногу Акинфееву.
    Ответить
    ologreds
    1694991829
    numo527729
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+