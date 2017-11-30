Козлов: «МЮ» при Моуринью играет трусливо. Аленичев в «Енисее» требует больше играть в атаку»

Форвард «Енисея» Андрей Козлов сравнил стиль игры своего клуба и «Манчестер Юнайтед». По мнению футболиста, манкунианцы действуют нерешительно при атаках.

«Как болельщик «МЮ», надеюсь, зимой клуб усилится, и будет совсем другая игра. Думаю, нужны хорошие защитники – центральный и левый. А играют и правда трусливо.

Есть ли что-нибудь общее в методиках Моуринью и Аленичева? Мне кажется, они разные. Моуринью больше играет от обороны, а Аленичев требует больше играть в атаку. Это всегда нравится болельщикам»,– сказал Козлов в интервью Prof-Sport Company.

Футболист в текущем сезоне провел в первенстве ФНЛ 25 матчей, в которых забил 15 голов.