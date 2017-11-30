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  • Виллаш-Боаш: «Дзюба взбесился, когда я решил поставить Кокорина центрфорвардом на матч с ЦСКА»

Виллаш-Боаш: «Дзюба взбесился, когда я решил поставить Кокорина центрфорвардом на матч с ЦСКА»

30 ноября 2017, 16:59
18

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился воспоминаниями о реакции Артема Дзюбы на его решение выпустить Александра Кокорина в основном составе на позиции центрального нападающего. Как отметил специалист, бывший игрок «Спартака» был в ярости от такого выбора португальца.

«Помню, я дал шанс Кокорину в матче с ЦСКА, выпустил его в основе центрфорвардом. Дзюба, узнав об этом, взбесился. Он был совсем не рад такому решению.

Я чувствовал, что Кокорин заслужил шанс, это ведь и его позиция. Но что я мог поделать глобально, если Дзюба был хорош, забивал в том числе в Лиге чемпионов?

Кокорину оставалось бороться за свое место, что он и делал. Дзюба, разумеется, получал свои шансы, а в Кубке настало время Кокорина. И он забил!

На самом деле Кокорин хорош и на фланге атаки. Но, конечно, он не прирожденный фланговый игрок», – сказал Виллаш-Боаш.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (18)
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DOCTOR PENALTY
1512050606
Ну хоть что-нибудь позитивное о Дзюбе будет?
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APchelov
1512050998
Мальчик-недотрога. Дзюбу обижают все, с кем ему приходится общаться.
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zico2205
1512052485
Честно говоря, я в шоке от этого признания.....Это какая же у него была дисциплина в команде, если Дзюба так ярко выражал свое недовольство...Я сам не один год работал тренером и знаю. что если игроки начинают создавать такое давление на тренера- команде конец...И наконец, Дзюба- это далеко не Месси или Криштиану,ну может еще и не Халк, хотя и те не в праве вмешиваться в решения тренера....А о этом "деревяшке" и речи быть не может....Пусть он сначала скажет огромное спасибо Ростову, и в первую очередь Калачеву, за свою реанимацию и возвращение в футбол...А Андре Виллаш-Боаш должен был так этого зазнайку опустить, чтобы он даже и не помышлял больше рассуждать где кому играть....
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swot1205
1512053178
ну и сейчас сосет при манчине.....лолка Дзююююююююююююююююююююююююююююююбаринье
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Burtaze
1512054578
дзюбу всякий обидит....нихте пасану жизни нету....
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OfaZavr
1512055604
а сейчас наверно вообще *опу рвет что Коко играет в старте и порою забивает а он вообще практически не играет и маленько забивает)))
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movie
1512056968
Шатов - лучший, Дзюба - псих, а жрачка на базе хреновая. чёт много в последнее время известий из Зенита
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Бугимен
1512057104
ДЗЮБА!Ты кто такой давай до свидания- Александр Кокорин ИДЕТ))
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ТЕКСТИЛЬ
1512057800
ДЗЮБА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ПОСТУПОК -ПРОСТО КОНЧЕНАЯ МРАЗЬ
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СШГЭС
1512114817
Дзюба - засланный казачок от Лукойла, с задачей развалить газпромовский проект, неужто неясно.
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