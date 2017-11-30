Виллаш-Боаш: «Дзюба взбесился, когда я решил поставить Кокорина центрфорвардом на матч с ЦСКА»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился воспоминаниями о реакции Артема Дзюбы на его решение выпустить Александра Кокорина в основном составе на позиции центрального нападающего. Как отметил специалист, бывший игрок «Спартака» был в ярости от такого выбора португальца.

«Помню, я дал шанс Кокорину в матче с ЦСКА, выпустил его в основе центрфорвардом. Дзюба, узнав об этом, взбесился. Он был совсем не рад такому решению.

Я чувствовал, что Кокорин заслужил шанс, это ведь и его позиция. Но что я мог поделать глобально, если Дзюба был хорош, забивал в том числе в Лиге чемпионов?

Кокорину оставалось бороться за свое место, что он и делал. Дзюба, разумеется, получал свои шансы, а в Кубке настало время Кокорина. И он забил!

На самом деле Кокорин хорош и на фланге атаки. Но, конечно, он не прирожденный фланговый игрок», – сказал Виллаш-Боаш.