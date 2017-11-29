Кубок Испании. «Барселона» и «Севилья» прошли в 1/8 финала, «Реал Сосьедад» – вылетел

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» дома разгромила «Мурсию» и вышла в 1/8 финала.

В данную стадию турнира пробилась также пробилась «Севилья», крупно обыгравшая «Картахену».

Кубок Испании. 1/16 финала, ответные матчи

Барселона – Мурсия – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Алькасер, 16; 2:0 – Пике, 56; 3:0 – Видаль, 60; 4:0 – Д. Суарес, 74; 5:0 – Хосе, 79.

Первый матч – 3:0

Реал Сосьедад – Лейда – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Льоренте, 23; 2:0 – Хуанми, 33; 2:1 – Нуньез, 56; 2:2 – Молин, 59 (с пенальти); 2:3 – Триллес, 88.

Первый матч – 1:0

Севилья – Картахена – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 3; 2:0 – Бен-Йеддер, 6; 3:0 – Гансо, 42; 4:0 – Корреа, 66.

Первый матч – 3:0

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