Коутиньо договорился с «Ливерпулем» об уходе. Игроки «Зенита» питаются в «Макдоналдс». Дайджест событий дня

Широков назвал «Локомотив» точной копией прошлогоднего «Спартака».

Черданцев зарабатывает на «Матч ТВ» до 800 тысяч в месяц.

По данным Игоря Рабинера, игроки «Зенита» недовольны питанием в клубе и ходят в «Макдоналдс».

«Вест Бромвич» объявил о назначении Пардью.

Коутиньо договорился с руководством «Ливерпуля» об уходе в «Барселону».

Гризманн призвал «Барселону» выкупить его у «Атлетико».

«Зенит» зимой за 20 миллионов может приобрести Смолова.

«Реал» готов заплатить за Неймара 250 миллионов.

Эллардайс возглавил «Эвертон».

В Англии болельщикам-геям посоветовали не держаться за руки в России во время ЧМ-2018.