Матич получил травму в матче с «Уотфордом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич вынужден будет пропустить некоторое время из-за травмы, полученной по ходу выездного матча английской Премьер-лиги с «Уотфордом». Игра завершилась со счетом 4:2, а футболист был заменен на 54-й минуте

«Матич получил травму. Пока я не могу сказать, насколько повреждение серьезно.

Неманья сам попросил замену, а он никогда бы не сделал этого, если бы действительно не было серьезного повода. У него есть какие-то проблемы с мышцами», – приводит слова главного тренера Жозе Моуринью Sky Sports.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Матич сыграл в Премьер-лиге в 14-ти матчах, отметившись одной результативной передачей.