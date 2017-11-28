Контракт Рыжикова с «Рубином» будет продлен, если вратарь сыграет 70% матчей в этом сезоне

Голкиперу «Рубина» Сергею Рыжикову нужно провести 70% матчей в нынешнем сезоне, чтобы его контракт, заключенный минувшим летом по схеме «1+1», был автоматически продлен.

Первый год соглашения истечет в июне 2018 года. В настоящее время Рыжиков принял участие в 12-ти встречах (три – на ноль), пропустив 12 голов. Чтобы пункт автоматического продления договора с казанцами вступил в силу, 37-летнему стражу ворот нужно провести девять матчей в оставшихся 12-ти турах.

Рыжиков защищает цвета «Рубина» с 2008 года. В его составе вратарь стал двукратным чемпионом России.