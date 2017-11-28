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Сампаоли не нравится игра сборной Германии

28 ноября 2017, 08:29
2

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли считает игру своей команды весьма универсальной. По его словам, аргентинцев превосходят лишь сборные Бразилии, Испании и Франции.

«Я считаю, что сборные Бразилии, Испании и Франции на шаг опережают Аргентину. Сейчас мы не говорим о том, что у них было больше времени на работу.

Германия? Я не назвал ее не потому, что забыл о ней. Просто мне не нравится сама игра этой команды.

Система игры сборной Аргентины может меняться в зависимости от ситуации. Мы собираемся атаковать шестью футболистами и защищаться четырьмя. Все зависит от соперника. Но бывает, что можно играть и по системе 2-3-2-3», – сказал Сампаоли.

Напомним, что сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира-2018 с большими сложностями, оформив выход лишь на финише отборочного турнира.

Источник: Marca
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Бразилия Испания Франция Германия Сампаоли Хорхе
Комментарии (2)
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Татарин за ЦСКА
1511849528
Чтаааа???
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Kyvalda
1511851550
Насмешил) Отборочный турнир показал, как они атакуют 6 футболистами и 4 защищаются, пхахаха)
Ответить
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