Сампаоли не нравится игра сборной Германии

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли считает игру своей команды весьма универсальной. По его словам, аргентинцев превосходят лишь сборные Бразилии, Испании и Франции.

«Я считаю, что сборные Бразилии, Испании и Франции на шаг опережают Аргентину. Сейчас мы не говорим о том, что у них было больше времени на работу.

Германия? Я не назвал ее не потому, что забыл о ней. Просто мне не нравится сама игра этой команды.

Система игры сборной Аргентины может меняться в зависимости от ситуации. Мы собираемся атаковать шестью футболистами и защищаться четырьмя. Все зависит от соперника. Но бывает, что можно играть и по системе 2-3-2-3», – сказал Сампаоли.

Напомним, что сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира-2018 с большими сложностями, оформив выход лишь на финише отборочного турнира.