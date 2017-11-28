Хусаинов не ожидал столь качественного судейства от Мешкова

Арбитр международной категории Сергей Хусаинов оценил работу Виталия Мешкова в центральном матче 18-го тура, в котором «Спартак» обыграл на своем поле «Зенит». Встреча закончилась со счетом 3:1

«Отмененный гол Луиса Адриано. Обычная игровая ситуация, там было положение «вне игры». Просто Мешков со свистком немножко опоздал. Бригада сработала верно, молодцы. В целом могу сказать, что от Виталия Мешкова я такой качественной работы не ожидал. Мешков производил не очень хорошее впечатление, я его считал случайным человеком в судейском корпусе. Но для него эту игру он провел великолепно. Правда возникает вопрос, что мешает ему проводить так все матчи.

По грубой игре Фернандо. Он наиграл на удаление гораздо раньше. Самый первый эпизод – прыжок двумя ногами, это хамское поведение с целью нанести травму. Слава богу, что зенитовец увернулся. Иначе мог и закончить карьеру! На моей памяти случались такие прыжки, и ребята после них становились инвалидами, им семью кормить было нечем. Красная карточка должна была из кармана доставаться сразу, раньше, чем в итоге получилось. Не надо ничего игрокам на поле рассказывать, у тебя есть желтая и красная карточки. Не следует становиться либералом-любимчиком для обеих команд. А в результате со стороны Фернандо продолжались фолы на Кузяеве и аргентинцах.

У меня вызвали вопросы еще ряд эпизодов при атаке «Зенита». Например, произошло нарушение со стороны спартаковца. Но мяч остался у «Зенита». Виталий не дает свисток, а атака уходит на фланг: не обостряется, а упрощается. Но это же в пользу провинившегося – надо было свистнуть. Есть в «Зените» исполнители, которые могут пробить. Пробить штрафной для атакующей команды – это лучше, чем увести мяч на фланг. Но понимание этого у арбитра с опытом приходит», – заявил Хусаинов после матча.

Напомним, что после этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.