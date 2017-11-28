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  • Хусаинов не ожидал столь качественного судейства от Мешкова

Хусаинов не ожидал столь качественного судейства от Мешкова

28 ноября 2017, 07:17
7

Арбитр международной категории Сергей Хусаинов оценил работу Виталия Мешкова в центральном матче 18-го тура, в котором «Спартак» обыграл на своем поле «Зенит». Встреча закончилась со счетом 3:1

«Отмененный гол Луиса Адриано. Обычная игровая ситуация, там было положение «вне игры». Просто Мешков со свистком немножко опоздал. Бригада сработала верно, молодцы. В целом могу сказать, что от Виталия Мешкова я такой качественной работы не ожидал. Мешков производил не очень хорошее впечатление, я его считал случайным человеком в судейском корпусе. Но для него эту игру он провел великолепно. Правда возникает вопрос, что мешает ему проводить так все матчи.

По грубой игре Фернандо. Он наиграл на удаление гораздо раньше. Самый первый эпизод – прыжок двумя ногами, это хамское поведение с целью нанести травму. Слава богу, что зенитовец увернулся. Иначе мог и закончить карьеру! На моей памяти случались такие прыжки, и ребята после них становились инвалидами, им семью кормить было нечем. Красная карточка должна была из кармана доставаться сразу, раньше, чем в итоге получилось. Не надо ничего игрокам на поле рассказывать, у тебя есть желтая и красная карточки. Не следует становиться либералом-любимчиком для обеих команд. А в результате со стороны Фернандо продолжались фолы на Кузяеве и аргентинцах.

У меня вызвали вопросы еще ряд эпизодов при атаке «Зенита». Например, произошло нарушение со стороны спартаковца. Но мяч остался у «Зенита». Виталий не дает свисток, а атака уходит на фланг: не обостряется, а упрощается. Но это же в пользу провинившегося – надо было свистнуть. Есть в «Зените» исполнители, которые могут пробить. Пробить штрафной для атакующей команды – это лучше, чем увести мяч на фланг. Но понимание этого у арбитра с опытом приходит», – заявил Хусаинов после матча.

Напомним, что после этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Адриано Луис Фернандо Мешков Виталий
Комментарии (7)
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piligrim1986
1511846142
да не было там вне игры. мяч срикошетил от Лодыгина *****. но тут как говорят - рука руку моет
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momwig_
1511860968
Какая беда - не научили Мешкова правильно судить в пользу Зенита, маловато он им подсвистывал, не хватило пеналя, а Глушакова надо было сразу удалять - Манчини сказал, ему обещали.
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raptor62
1511865328
чтож этот эксперт не сказал про ригони нанес травму комбарику удар в шею,урод бабло отрабатывает экспертишка
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