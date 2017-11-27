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  • «Спартак» выиграл у «Зенита». Манчини хочет возглавить сборную Италии. Дайджест событий дня

«Спартак» выиграл у «Зенита». Манчини хочет возглавить сборную Италии. Дайджест событий дня

27 ноября 2017, 22:05
6

«Барселона» и «Реал» конкурируют в споре за Бонуччи.

Манчини мечтает возглавить сборную Италии.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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slavа0508
1511809900
Понял что не всё так просто будет,,,,не смотря на два состава равноценных игроков
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vitvik
1511809990
Не годится Манчини для какой-либо сборной, пусть Зенит тренирует.
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a-rakhmatov
1511810469
При таком раскладе Манчини ожидает такой же провал, как у Лени Слуцкого.
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azar80
1511810660
то что сделали с Комбаровым в уголовном кодексе называется покушение на убийство а судейка даже желтой не дал. Ну ладно судья был сине-белый, а боженька - красно-белый!!!!!!!
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САНЁК17
1511810736
Манчини, русские сразу не сдаются,и быстро не воспитываются.Передай другим будущим тренерам
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vshter76
1511811102
Объясните уже бомжам наконец, что игра со Спартаком это не дерби. И никакой исторической подоплеки у этого матча нет. Наш соперник Кони. Вы никто (с(
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