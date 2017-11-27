«Спартак» выиграл у «Зенита». Манчини хочет возглавить сборную Италии. Дайджест событий дня

«Барселона» и «Реал» конкурируют в споре за Бонуччи.

Манчини мечтает возглавить сборную Италии.

Кокорин считает, что в России живут злые люди.

«Наполи» рассматривает покупку Смолова в зимнее трансферное окно.

«Милан» уволил Монтеллу и назначил тренером Гаттузо.

«Локомотив» выиграл в Хабаровске благодаря голу в добавленное время.

Гончаренко установил крутое достижение среди всех тренеров ЦСКА.

Лукаку не будет дисквалифицирован за удар защитника «Брайтона».

«Спартак» обыграл «Зенит» в день рождения Манчини.

Федун объявил, что «Спартак» борется за новое чемпионство.